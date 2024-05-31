Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Klaim Temukan 20 Terowongan Hamas di Rafah, Senjata hingga Bahan Peledak

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |05:28 WIB
Israel Klaim Temukan 20 Terowongan Hamas di Rafah, Senjata hingga Bahan Peledak
Israel klaim temukan 20 terowongan Hamas di Rafah (Foto: IDF)
A
A
A

RAFAH - Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menggarisbawahi pentingnya operasi Israel di wilayah Rafah karena adanya informasi konkrit mengenai sandera yang ditahan di sana.

Hal ini diungkapkan Gallant dalam percakapan telepon semalam dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin.

“Menteri Gallant merinci aktivitas IDF di wilayah Rafah di mana 20 terowongan teror telah diidentifikasi,” kata Kementerian Pertahanan Israel dalam sebuah pernyataan melalui panggilan telepon semalam, dikutip Reuters.

Militer Israel juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa terowongan yang digunakan oleh Hamas untuk menyelundupkan dan memindahkan pejuang ke bawah tanah telah ditemukan selama penggerebekan terbaru, serta sejumlah besar senjata dan bahan peledak.

Pernyataan Israel tidak menyebutkan dari mana terowongan penyelundupan itu berasal. Seorang pejabat Israel mengatakan pada tanggal 15 Mei ada 50 terowongan yang menghubungkan Rafah ke Sinai di Mesir, dan menyuarakan kekhawatiran bahwa Hamas dapat menggunakannya untuk menyelundupkan agen senior atau sandera ke wilayah Mesir. Mesir pada Rabu (29/5/2024) membantah adanya terowongan semacam itu.

Amerika Serikat (AS), sekutu terdekat Israel, menegaskan kembali penolakannya terhadap serangan darat besar-besaran di Rafah pada

Selasa (28/5/2024) namun mengatakan pihaknya tidak yakin operasi semacam itu sedang dilakukan.

AS, bersama Mesir dan Qatar, terlibat dalam upaya menengahi pembicaraan tidak langsung antara Israel dan Hamas mengenai pengaturan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang tersisa. Perundingan tersebut terhenti dan kedua belah pihak saling menyalahkan atas kurangnya kemajuan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement