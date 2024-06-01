Dikeroyok Temannya, Pelajar SMP di Kota Batu Tewas Alami Pendarahan Otak

KOTA BATU - RKA, pelajar kelas I SMP Negeri di Kota Batu tewas usai menjadi korban penganiayaan. RKA tewas meski sempat beberapa hari beraktivitas seperti biasanya, ternyata mengalami penggumpalan darah di otaknya.

"Hasil visum et repertumnya korban meninggal akibat retak pada batok kepala bagian kiri," kata Kapolres Batu AKBP Oskar Syamsuddin, saat konferensi pers di Polres Batu, pada Sabtu (1/6/2024).

Retaknya batok kepala ini disebut Oskar, akhirnya membuat terjadi pendarahan dan penggumpalan darah di otak. Hal inilah yang membuat korban sempat merasa pusing dan mual, pada Jumat pagi (31/5/2024), sebelum dibawa ke Rumah Sakit (RS) Hasta Brata, Kota Batu.

"Terjadi pendarahan dan penggumpalan darah pada otak, hingga pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 06.00 WIB, korban mengeluh sakit pada bagian kepala belakang, dan mual kepada orang tua korban," kata dia.

"Selanjutnya pukul 07.00 WIB, oleh orang tua korban dibawa ke rumah sakit Hasta Brata Batu, dan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat korban dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Hasta Brata, Batu," imbuhnya.

Sementara itu, karena pelakunya merupakan anak-anak maka proses penyidikan dan pemeriksaan dipercepat hingga maksimal 15 hari. Nantinya pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, sebelum nantinya berkas pemeriksaan tersangka dikirimkan ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu.

"Kita segera lengkapi, dan segera kita kirim berkasnya, Insya Allah akan kita kirimkan pada hari Senin. Hari Senin berkasnya untuk tahap satu, untuk sementara anak yang berhadapan dengan hukum saat ini masih kita amankan di tempat khusus di Satreskrim Polres Batu," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, RKA bocah berusia 12 tahun meninggal dunia pada Jumat (31/5/2024) di RS Hasta Brata, usai sempat menjalani perawatan. Korban mengeluh sakit di bagian kepala, usai diduga dianiaya oleh sejumlah temannya pada Rabu (29/5/2024).