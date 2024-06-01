Ngeri! Begini Kronologi Pelajar SMP di Kota Batu Dikeroyok oleh Temannya hingga Tewas

KOTA BATU - Pelajar SMP Negeri 2 Kota Batu, Rizky Kurniawahyu Aditya (14) tewas dikeroyok oleh temannya di kawasan Villa Holanda, Songgokerto, Kota Batu, Jawa Timur, pada Rabu 29 Mei 2024. Video pengeroyokan itu sempat beredar di media sosial.

Polisi sudah menangkap lima pelaku pengeroyokan yang masih anak-anak setelah korban yang merupakan warga Jalan Bromo, Kelurahan Sisir, Kota Batu, meninggal dunia, pada Jumat (31/5/2024) sekitar pukul 11.00 WIB di Rumah Sakit Hasta Brata.

Sebelum meninggal, Rizky mengeluh sakit di bagian kepala diduga akibat dianiaya oleh temannya.

"Sudah mengamankan anak yang berhadapan dengan hukum 5 orang," kata Kasatreskrim Polres Batu, AKP Rudi Kuswoyo.

Dari rekaman video yang didapat, Rizky saat dikeroyok mengenakan pakaian oranye. Awalnya ia dikumpulkan di tengah bersama empat orang temannya. Tampak lokasi video itu terlihat seperti di suatu bangunan villa.

Satu orang di antaranya merupakan perekam video yang tersebar di pesan berantai. Dari video itu terlihat kronologi kejadiannya.

Saat korban tengah diinterogasi, tiba-tiba temannya berinisial L, berpakaian jaket hitam langsung memukul bagian kepala kiri korban.

Tak berselang lama, giliran AR yang langsung menendang korban. AR yang menggunakan pakaian seragam SMP. Korban yang belum siap langsung terjengkang ke belakang akibat tendangan ke bagian perut.

Selanjutnya, kedua bocah yakni AR dan Rizky sempat bertengkar, hingga akhirnya Rizky langsung dihajar kembali oleh L. Pukulan kedua kalinya dari L itu mengenai bagian kepala kiri korban sempat membuat korban oleng, tapi kembali bangkit. L, selanjutnya juga sempat memukul bagian dada korban, sebagaimana terlihat di video.

R, saudara kembar korban mengakui, dari cerita Rizky ia dikeroyok oleh dua orang temannya. Dua temannya itu satu di antaranya merupakan teman satu kelas di SMP negeri di Kota Batu.

"Yang mukuli dua orang, tiga orang itu melihat, satunya merekam video itu," ucap R, saudara kembar korban, Jumat.

Menurutnya, perkiraan saudara kembarnya itu dipukuli antara pukul 15.00 hingga 16.00 WIB, pada Rabu 29 Mei 2024. Hal ini sejalan dengan video yang beredar, yang menunjukkan kondisi sekitar kejadian masih terang.

"Waktu bertengkar dipukuli itu, yang tiga nggak melerai, dibiarkan," ujar R, yang juga satu sekolah dengan korban.

Dirinya menambahkan, bila saudaranya itu menerima pukulan di perut, kepala, bagian punggung, dan di bagian belakang tubuhnya. Sedangkan di perut korban, juga ditendang oleh terduga pelaku berinisial L.

"Cerita, dada, kaki sisanya di area belakang kepala kiri, dipukul, dan ditendang. Teman-temannya itu dari 5 orang itu, nggak ikut melerai, cuma dilihatin saja," tukasnya.