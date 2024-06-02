Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wanita Tewas Terlindas Truk Tronton di Kolaka, Begini Kronologinya

Muh Rusli , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |00:05 WIB
Wanita Tewas Terlindas Truk Tronton di Kolaka, Begini Kronologinya
A
A
A

KOLAKA - Dua perempuan yang saling berboncengan sepeda motor terjatuh di Jalan Poros Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) saat berpapasan dengan truk tronton, Sabtu (1/6/2024). Satu di antaranya tewas akibat terlindas truk.

Kasi Humas Polres Kolaka, Iptu Dwi Arif Setiawan menjelaskan, identitas kedua pengendara inisial AM (17) dan ID (45) warga Kelurahan Mangolo. Ia mengendarai motor Honda Scoopy dengan nomor polisi (nopol) DT 5570 BV.

Sedangkan identitas supir yakni HT (70) warga Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga. Ia mengemudi truk tronton roda 10 dengan R10 nopol DP 9584 GB.

 BACA JUGA:

"Korban yang meninggal merupakan yang dibonceng," ujarnya.

Kronologi kejadian diterangkan disaat truk tronton melaju dari arah Pelabuhan Kolaka menuju Kelurahan Mangolo pada pukul 09.00 Wita. Setiba di depan showroom mobil MJS, truk berupaya melewati sebuah kendaraan roda empat yang sedang terparkir di tepi jalan.

Halaman:
1 2
      
