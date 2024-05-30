Motor Roda Tiga Bawa Bocah Terlibat Kecelakaan, 3 Tewas Terlindas Truk

KOLAKA - Kecelakaan tragis melibatkan kendaraan roda tiga (motora) dengan truk tangki terjadi di jalan Trans Sulawesi, Desa Ulukalo, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis (30/5/2024).

Tiga orang dilaporkan tewas ditempat dan dua lainnya kritis akibat tergilas kendaraan.

Informasi yang dirangkum di lokasi, insiden tersebut terjadi di jalur menikung lagi menanjak Dusun 6 sekitar pukul 14.30 Wita.

Truk tangki merah hitam yang terlibat kecelakaan bernomor polisi (nopol) DD 8871 RD dan roda tiga biru DD 8871 RD.

Roda tiga tersebut mengangkut empat orang bocah laki dan bergerak berlawanan dengan truk dari arah selatan menuju utara. Kelima korban rencananya hendak mengangkut buah kelapa di suatu tempat.

Meski identitas lengkap kelima korban belum diketahui, mereka merupakan warga Iwoimendaa.