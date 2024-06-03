Berdiri Teguh di Sisi Perdamaian, China Bantah Pasok Senjata ke Rusia dalam Perang Ukraina

China bantah pasok senjata ke Rusia dalam perang melawan Ukraina (Foto: The New York Times)

CHINA – China membantah memasok senjata ke salah satu pihak yang berkonflik dengan Ukraina, dalam hal ini Rusia. Hal ini diungkapkan Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun pada Minggu (2/6/2024).

Dia juga mengatakan mereka telah menerapkan kontrol ketat terhadap ekspor teknologi penggunaan ganda, yaitu barang yang dapat digunakan untuk keperluan sipil dan militer.

“Kami tidak pernah melakukan apa pun untuk mengobarkan api. Kami berdiri teguh di sisi perdamaian dan dialog,” katanya dalam pidatonya, dikutip BBC.

Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia tidak bertemu dengan Dong pada pertemuan puncak perdamaian global di Dialog Shangri-la di Singapura.

Namun dia bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin. Keduanya membahas keputusan AS untuk membiarkan Ukraina menggunakan senjata Amerika di wilayah Rusia.

Keputusan itu disertai dengan batasan-batasan tertentu. Ketika ditanya oleh BBC apakah dia meminta penghapusan pembatasan tersebut, dia mengatakan dia berterima kasih kepada AS karena mengizinkan Ukraina menggunakan sistem roket artileri HIMARS di perbatasan wilayah Kharkiv yang sedang dilanda pertempuran sengit.

“Apakah itu cukup? Tidak,” katanya, seraya menambahkan bahwa ada lapangan udara yang secara permanen ditembakkan oleh Rusia dan yakin jika Ukraina tidak akan membalas tembakan”.

Adapun AS bergabung dengan negara-negara Barat lainnya seperti Prancis yang memberikan lebih banyak kelonggaran kepada Ukraina dalam menggunakan senjata yang dipasok oleh Barat. Rusia telah memperingatkan konsekuensi serius dari tindakan ini.