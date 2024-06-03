Zelensky Tuduh Rusia dan China Merusak KTT Perdamaian Global

UKRAINA – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dan China atau Tiongkok berusaha merusak pertemuan puncak perdamaian global yang akan datang di Swiss.

Dia mengatakan Rusia berusaha menghalangi negara-negara lain untuk menghadiri acara tersebut, dan Tiongkok juga berupaya melakukan hal yang sama.

Berbicara di forum keamanan Asia, ia juga mengatakan ada elemen persenjataan Rusia yang berasal dari Tiongkok.

Tiongkok mengatakan pihaknya tidak memihak kedua pihak dalam perang di Ukraina, sebuah posisi yang semakin dipertanyakan terutama oleh Amerika Serikat (AS).

Beijing dituduh membantu Moskow dengan mengirimkan komponen senjata. Hal ini juga dipandang dapat menopang perekonomian Rusia dengan membeli minyak dan gas dalam jumlah besar, sehingga mengurangi dampak sanksi Barat.

Zelensky secara mengejutkan muncul di Dialog Shangri-la di Singapura yang dihadiri oleh para pemimpin pertahanan dari seluruh dunia, termasuk Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan dari negara-negara Asia. Selain bertemu dengan para pemimpin regional, ia juga mendesak para delegasi untuk menghadiri pertemuan puncaknya yang akan diadakan pada bulan Juni nanti.

Zelensky mengatakan pihaknya akan fokus pada pencapaian keamanan nuklir, ketahanan pangan, dan pembebasan tawanan perang dan anak-anak Ukraina yang ditahan di Rusia.

Sejauh ini 106 negara mengatakan mereka akan mengirimkan perwakilan tingkat tinggi atau pemimpin mereka ke KTT tersebut.