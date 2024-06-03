Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Jatuh dari Kapal Ferry, Pria Ini Ditemukan Tewas di Perairan Bajoe Bone

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |00:24 WIB
Jatuh dari Kapal Ferry, Pria Ini Ditemukan Tewas di Perairan Bajoe Bone
Tim SAR evakuasi korban tenggelam (foto: dok MPI)
BONE - Pemuda yang dilaporkan terjatuh dari Kapal Ferry KM Permata Nusantara, dalam penyeberangan dari Pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone menuju Kolaka Sulawesi Tenggara (Sultra) akhirnya ditemukan, Minggu (2/6/2024) pagi.

Namun sayang, pemuda yang diketahui bernama Syamsuddin (25) ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa oleh tim SAR gabungan setelah tiga hari pencarian.

"Hari ketiga pencarian, Tim SAR Gabungan berhasil menemukan korban sekitar 2 nautikalmil dari lokasi terjatuh ke arah pantai dalam kondisi meninggal dunia," ungkap Kepala Operasi dana Siaga Basarnas Makassar, Andi Sultan.

Dia juga menyampaikan bahwa proses pencarian korban sudah dilakukan sejak Jumat (31/5/2024) saat korban dilaporkan terjatuh dari kapal menggunakan perahu karet dan dibantu beberapa perahu nelayan sekitar.

"Tim SAR Gabungan melakukan pencarian menyesuaikan aplikasi Sarmap milik Basarnas yang memprediksi kemungkinnan korban kaan terbawa arus dan gelombang laut," terangnya.

Korban langsung dievakuasi ke Pelabuhan Bajoe Bone dan selanjutnya akan diserahkan ke RSUD Tenriwaru Bone untuk penanganan lanjutan sebelum diserahkan ke pihak keluarga.

