3 Fakta Gembong Narkoba Fredy Pratama Bersembunyi di Pedalaman Thailand

JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Mukti Juharsa menegaskan, terus memburu buron kelas kakap Fredi Pratama bersembunyi di pedalaman Thailand.

Berikut fakta-faktanya:

1. Fredy Utama Berada di antara Thailand dengan Burma

Mukti mengatakan, pihaknya terus melakukan pengejaran dalam kasus Fredy Pratama. Pihaknya juga menjalin komunikasi antar kepolisian Thailand untuk melakukan pendalaman.

"Kalau Fredy Pratama, sejauh ini pendalamannya (polisi Thailand), informasi dari mereka, dan dari kita juga sudah lidik mereka masih di wilayah perbatasan antara Thailand dan Burma," kata Mukti di Bareskrim, Senin 3 Juni 2024.

2. Polri Tangkap Chaowalit Thongduang

Chaowalit Thongduang alias Sulaiman ditangkap di Indonesia ternyata ketua gangster nomor satu yang memiliki wilayah kekuasaan di Thailand. Buronan nomor 1 di Thailand itu kabur dari penjara dengan membunuh anggota polisi Thailand saat dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan gigi.

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan, penangkapan terhadap Chaowalit merupakan bentuk kerjasama dengan pemerintahan Thailand. Penangkapan itu setelah pihaknya nerima red notice control.

"Menangkap seorang buron dari pemerintah Thailand, ini adalah salah satu bentuk kerjasama implementasi langsung dari kerjasama ini," kata Wahyu, Minggu 2 Juni 2024.