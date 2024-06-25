Pencuri di Vape Store Depok, Jebol Atap hingga Ingin Bakar CCTV

DEPOK - Sebuah vape store 'Dalang Vapor' di Jalan Raya Sawangan, Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok dibobol maling pada Minggu (23/6) dini hari terekam kamera pengawas atau CCTV.

Penjaga Vape Store Dalang Vapor, Rafly (23) mengatakan bahwa pelaku yang terekam CCTV berjumlah satu orang dengan menjebol asbes dan plafon toko. Menurutnya pelaku juga sempat hendak membakar CCTV untuk menghilangkan jejak.

"Dari CCTV pelaku satu orang. Iya dia memanjat tembok samping belakang kemungkinan langsung jebol asbes sama plafon. Iya hampir CCTV mau dibakar sama dia sudah nyalain korek sempat terekam juga," kata Rafly saat ditemui di lokasi, Senin (24/6/2024).

Rafly menyebut, bahwa kejadian pembobolan serupa juga pernah terjadi di rumah toko (ruko) yang sama.

"Untuk tempat ini sebelumnya ada toko vape store juga dan itu sempat juga kebobolan aksinya sama lewat atap juga," ujarnya.

Sebelumnya, Rafly membeberkan bahwa sejumlah barang dagangan seperti mods, pods, hingga liquid digasak pelaku yang beraksi seorang diri yang ditaksir mencapai puluhan juta.