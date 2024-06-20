Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pencuri 7 Kambing Kurban Ditangkap Polisi, untuk Modal Judi Online

Budi Sunandar , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |21:49 WIB
Pencuri 7 Kambing Kurban Ditangkap Polisi, untuk Modal Judi Online
Ilustrasi (Foto: Freepik)
PADANG - Residivis pencurian hewan ternak kembali ditangkap polisi usai aksinya terekam kamera CCTV saat mencuri kambing kurban.

Dua orang resedivis itu ditangkap petugas kepolisian Polresta Padang saat berlebaran Haji di rumah orangtuanya di daerah Kecamatan Kuranji, Padang.

Kepada polisi, tersangka mengaku telah mencuri 7 ekor kambing kurban di kawasan Kota Padang untuk modal bermain judi online.

Dalam rekaman CCTV di salah satu komplek perumahan warga, tampak dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor melintas dan memutar kembali kendaraanya usai mencuri seekor kambing dan memasukkannya ke dalam karung dan diletakan motornya.

Berdasarkan hasil rekaman tersebut, tim Klewang Sat Reskrim Polresta Padang berhasil meringkus kedua orang pelaku setelah satu minggu menjadi target operasi polisi atas kasus pencurian ternak di sejumlah TKP.

Pelaku diketahui berinisial D dan Y, yang merupakan resedivis kasus pencurian hewan ternak yang baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.

Halaman:
1 2
      
