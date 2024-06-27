PDIP Bakal Usung Kader Sendiri di Pilkada Jateng

JAKARTA - Ketua DPP PDI-Perjuangan, Komaruddin Watubun memastikan partainya akan mengusung kadernya sendiri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2024.

"Pastilah, kita pasti punya (kader sendiri). Semua pasti punya perhitungan, kalkulasi," kata Komaruddin di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Saat disinggung soal nama Ahmad Lutfi yang digadang-gadang menjadi sosok yang didukung Presiden Jokowi maju dalam Pilkada Jateng, Komaruddin memastikan partainya tak khawatir.

"Kenapa kita tidak percaya diri? Kemarin juga kita dikerjain, kita lawan," ujarnya.

"PDI Perjuangan ini darahnya memang darah petarung. Jadi enggak ada urusannya takut orang," tutur dia menegaskan.

