HOME NEWS NEWS

Guru dan Anak-Anak Bimbel di Tanjung Priok Dapat Bingkisan dari RPA Perindo

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |16:44 WIB
Guru dan Anak-Anak Bimbel di Tanjung Priok Dapat Bingkisan dari RPA Perindo
Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina saat membagikan bingkisan kepada anak bimbel gratis (foto: MPI/Carlos)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah anak-anak dan guru bimbingan belajar (Bimbel) gratis Relawan Perempuan dan Anak (RPA) DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), di Kota Jakarta Utara mendapatkan bingkisan dari pengurus DPP RPA Perindo, Jumat (28/6/2024).

Ketua DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Jeannie Latumahina mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada para pengajar Bimbel gratis RPA Perindo yang selama ini tidak kenal lelah mengajar anak-anak dari kurang mampu dan berkebutuhan khusus.

"Saya terima kasih kepada ibu Ida dan anak-anak. Semoga kehadiran kami disini dapat memberikan semangat bagi anak-anak untuk belajar. Hari ini ada dua kegiatan yang kami lakukan, yakni konsolidasi koordinasi dan pemberian bantuan pada guru-guru yang mengajar sekolah anak gratis," ujar Jeannie di Jalan Warakas V Gang IX, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara.

Ia mengungkapkan, bimbingan belajar gratis tersebut sudah berjalan dua tahun dan menyasar pendidikan di permukiman padat penduduk di Jakarta.

"Dimana ada guru-guru menjadi relawan RPA Perindo. Mereka yang terpanggil dari hati nurani menyentuh masyarakat," terangnya.

Sesuai dengan arahan dari Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Jeannie menjelaskan selain memberikan pendampingan kepada anak dan perempuan korban kekerasan dan seksual pihaknya juga melakukan kegiatan sosial pengabdian di bidang pendidikan dengan mengadakan bimbel gratis.

"Kami mengadakan bimbel gratis ini untuk anak-anak dimana salah satu masalah utama adalah ekonomi, untuk itu selain pendampingan UMKM kami juga melakukan pendampingan pendidikan. Anak-anak disini diajarkan matematika dan bahasa inggris," tambah Jeannie.

