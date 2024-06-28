Babinsa Ajak Warga Distrik Kalomdol Jaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

PEGUNUNGAN BINTANG - Babinsa Koramil 1715-01/Oksibil, Kodim 1715/Yahukimo, membawa serta sejumlah anggota timnya untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat.

Komunikasi Sosial (Komsos) ini dilakukan guna mempererat hubungan antara TNI Angkatan Darat dan masyarakat, serta untuk lebih memahami kebutuhan serta aspirasi yang ada di Kampung Dabilding, Distrik Kalomdol, Jumat (28/06/2024).

Dandim 1715/Yahukimo Letkol Inf Tommy Yudistyo menyampaikan bahwa Babinsa Koramil 1715-01 berdiskusi dengan warga sekitar mengenai berbagai hal termasuk keamanan, kesejahteraan, serta pembangunan di daerah mereka.

Mereka juga memberikan imbauan tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kolaborasi dalam memajukan kesejahteraan bersama.

Kegiatan Komsos tersebut juga diterima dengan baik oleh warga Kampung Dabilding, yang merasa dihargai oleh kedatangan TNI Angkatan Darat untuk mendengarkan dan berinteraksi dengan mereka.

"Ini menunjukkan komitmen TNI dalam mendekatkan diri dengan masyarakat sebagai upaya untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang optimal," ujarnya.