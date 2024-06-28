Kebakaran Rumah di Kawasan Padat Penduduk Siantar, Ayah dan Anak Tewas

SIANTAR - Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Majapahit, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara, Jumat (28/6/2024) dini hari tadi.

Sebanyak dua orang yang terdiri dari ayah dan anak tewas dalam insiden tersebut. Mereka adalah Suhartono (72) dan Regita Frakusyah (21). Informasi yang dihimpun, api yang menyebabkan kebakaran pertama diketahui sekitar pukul 00.30 WIB. Api berasal dari bagian belakang rumah milik Suhartono.

Saat api muncul, Suhartono maupun para tetangganya tak sadar telah terjadi kebakaran karena sudah tertidur pulas. Warga baru sadar terjadi kebakaran setelah api menyambar ke rumah milik Murtiem yang berada di samping rumah Suhartono. Api juga kemudian menyambar dan membakar rumah milik warga Beni Suheri Nasution dan Sri Endah.

Api yang telah membesar membuat Suhartono dan Regita tak bisa keluar dari rumah yang sudah terbakar. Mereka akhirnya tewas terpanggang di dalam rumah.

Kapolsek Siantar Utara, AKP Herli Damanik, saat dikonfirmasi membenarkan adanya insiden kebakaran yang menewaskan dua orang itu.