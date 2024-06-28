Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Kebakaran Rumah di Kawasan Padat Penduduk Siantar, Ayah dan Anak Tewas

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |15:19 WIB
Kebakaran Rumah di Kawasan Padat Penduduk Siantar, Ayah dan Anak Tewas
Evakuasi korban kebakaran di Siantar. (Foto: Ist/Wahyudi)
A
A
A

SIANTAR - Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Majapahit, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara, Jumat (28/6/2024) dini hari tadi.

Sebanyak dua orang yang terdiri dari ayah dan anak tewas dalam insiden tersebut. Mereka adalah Suhartono (72) dan Regita Frakusyah (21). Informasi yang dihimpun, api yang menyebabkan kebakaran pertama diketahui sekitar pukul 00.30 WIB. Api berasal dari bagian belakang rumah milik Suhartono.

 BACA JUGA:

Saat api muncul, Suhartono maupun para tetangganya tak sadar telah terjadi kebakaran karena sudah tertidur pulas. Warga baru sadar terjadi kebakaran setelah api menyambar ke rumah milik Murtiem yang berada di samping rumah Suhartono. Api juga kemudian menyambar dan membakar rumah milik warga Beni Suheri Nasution dan Sri Endah.

Api yang telah membesar membuat Suhartono dan Regita tak bisa keluar dari rumah yang sudah terbakar. Mereka akhirnya tewas terpanggang di dalam rumah.

 BACA JUGA:

Kapolsek Siantar Utara, AKP Herli Damanik, saat dikonfirmasi membenarkan adanya insiden kebakaran yang menewaskan dua orang itu.

Halaman:
1 2
      
