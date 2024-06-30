Peristiwa 30 Juni : Malam Pisau Panjang hingga Jatuhnya Hercules TNI AU di Medan

BEBAGAI peristiwa penting terjadi pada 30 Juni sepanjang masa. Sebagian di antaranya tercatat dalam sejarah dan masih dikenang sampai kini. Misalnya Operasi Kolibri oleh Adolf Hilter hingga jatuhnya pesawat Hercules di Medan yang menewaskan 143 orang.

Berikut rangkutam peristiwa penting yang pernah terjadi pada 30 Juni dari tahun ke tahun :

1. Peristiwa Tunguska

Sebuah ledakan meluluhlantakkan wilayah Krai Krasnoyarsk, Rusia, pada 30 Juni 1908 sekira pukul 07.14 waktu setempat. Berbagai spekulasi muncul di balik Peristiwa Tunguska atau Ledakan Tunguska tersebut.

Banyak pihak yang memperdebatkan penyebab peristiwa itu. Beberapa pihak menduga ledakan ini akibat ledakan udara meteoroid atau komet besar pada ketinggian 5 hingga 10 kilometer di atas permukaan bumi.

2. Malam Pisau Panjang

Malam Pisau Panjang merupakan sebutan atas peristiwa pembantaian atau pembersihan besar-besaran yang terjadi di Jerman Nazi sekira pada 30 Juni sampai 2 Juli 1934. Peristiwa ini disebut juga Operasi Kolibri.

Di mana, ketika itu rezim Partai Nazi (NSDAP) pimpinan Adolf Hitler menghukum mati sekira 90 orang dengan alasan politik. Kebanyakan yang dibunuh adalah anggota 'Pasukan Badai' alias Sturmabteilung (SA).

Saat itu, Adolf Hitler bermusuhan terhadap SA dan pimpinannya Ernst Julius Rohm. Permusuhan itu dipicu karena Hitler melihat kebebasan SA dan kesukaan anggotanya akan kekerasan jalanan yang dapat mengancam kekuasaannya.

Hitler juga menginginkan pencegahan gerakan apapun oleh para petinggi Reichswehr, militer Jerman, yang takut dan benci akan SA, membatasi kekuasaannya, khususnya sejak Ernst Rohm menunjukkan gelagat ambisinya untuk menggabungkan Reichswehr ke dalam SA dengan dirinya sebagai kepala.

Akhirnya, Hitler menggunakan pembersihan itu untuk melawan kritik konservatif dalam rezimnya, khususnya yang setia pada Wakil Kanselir Franz von Papen, dan membereskan urusan dengan musuh-musuh lama.

3. Kongo-Kinshasa Merdeka

Kongo-Kinshasa atau yang kini karib disebut Republik Demokratik Kongo merupakan sebuah negara di Afrika bagian Tengah. Republik Demokratik Kongo dilaporkan merdeka dari Belgia pada 30 Juni 1960. Kongo merupakan salah satu negara penghasil mineral terbesar.

4. Tiga Kosmonaut Tewas saat Kembali ke Bumi dari Luar Angkasa

Tiga Kosmonaut wahana antariksa Soyuz 11 tewas saat kembali dari luar angkasa ke bumi. Ketiga kosmonaut itu yakni, Georgi Dobrovolski, Viktor Patsayev, dan Vladislav Volkov. Ketiganya meninggal setelah berhasil mencapai stasiun luar angkasa Salyut 1.

Soyuz 11 awalnya diluncurkan pada 6 Juni 1971 dari Kosmodrom Baikonur dan mendarat ke Salyut 1 pada hari berikutnya, 7 Juni 1971. Soyuz 11 yang membawa tiga Kosmonaut itu berada di stasiun luar angkasa tersebut selama 22 hari.