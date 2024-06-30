Daftar 23 Perwira Tinggi Polri yang Kena Mutasi karena Segera Pensiun

Minggu, 30 Juni 2024 |08:00 WIB

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi dan memutasi 745 perwira menengah (Pamen) dan perwira tinggi (Pati) di jajarannya. Dalam mutasi terbaru itu, sebanyak 23 pati Polri bersiap tinggalkan Korps Bhayangkara dalam rangka pensiun.

Ada empat Surat Telegram Rahasia diterbitkan Kapolri untuk merotasi pejabat di lingkungannya masing-masing bernomor ST/1236/VI/KEP./2024, ST/1237/VI/KEP./2024, ST/1238/VI/KEP./2024, dan ST/1239/VI/KEP./2024.

Telegram itu ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Dedi Prasetyo pada Rabu 26 Juni 2024.

"Promosi dan mutasi di internal Polri adalah hal biasa dalam rangka kebutuhan organisasi, pembinaan karier, tour of duty, tour of area, dan pergantian anggota yang memasuki masa pensiun," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho.

Daftar 23 pati Polri yang masuk daftar mutasi terbaru dalam Rangka Pensiun :

1. Komjen Pol Suntana, Kabaintelkam Polri dimutasikan sebagai Pati Baintelkam Polri (Dalam Rangka Pensiun),

2. Komjen Pol Bambang Sunarwibowo, Pati Baintelkam Polri (Penugasan pada BIN) dimutasikan sebagai Pati Baintelkam Polri (Dalam Rangka Pensiun),

3. Irjen Pol Rudi Antariksawan, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk.I Sespim Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Pati Lemdiklat Polri (Dalam Rangka Pensiun),

4. Irjen Pol Djoko Poerbohadidjojo, Pati Lemdiklat Polri (Penugasan pada Lemhannas) dimutasikan sebagai Pati Lemdiklat Polri (Dalam Rangka Pensiun),

5. Irjen Pol Mochammad Yasin, Pati SSDM Polri (Penugasan pada Lemhannas) dimutasikan sebagai Pati SSDM Polri (Dalam Rangka Pensiun),

6. Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja, Pati Baharkam Polri (Penugasan pada Kemenko Polhukam) dimutasikan sebagai Pati Baharkam Polri (Dalam Rangka Pensiun),

7. Irjen Pol Mohamad Asep Syahrudin, Analis Kebijakan Utama Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Pati Lemdiklat Polri (Dalam Rangka Pensiun),

8. Irjen Pol Gusti Ketut Gunawa, Pati SSDM Polri (Penugasan pada Lemhannas) dimutasikan sebagai Pati SSDM Polri (Dalam Rangka Pensiun),

9. Irjen Pol Dono Indarto, Pati Baintelkam Polri (Penugasan pada BSSN) dimutasikan sebagai Pati Baintelkam Polri (Dalam Rangka Pensiun),

10. Brigjen Pol Adang Suherman, Agen Intelijen Kepolisian Utama Tk.II Baintelkam Polri dimutasikan sebagai Pati Baintelkam Polri (Dalam Rangka Pensiun),

11. Brigjen Pol Kasmudi, Kasespimm Sespim Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Pati Lemdiklat Polri (Dalam Rangka Pensiun),

12. Brigjen Pol Martinus Sitompul, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk.II Sespim Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Pati Lemdiklat Polri (Dalam Rangka Pensiun),

13. Brigjen Pol Edy Suryanto, Kabagduknis Rotekinfo Div Tik Polri (Pengabdian BJP TMT 1-2-2024) dimutasikan sebagai Pati Div Tik Polri (Dalam Rangka Pensiun),