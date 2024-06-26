Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Mutasi Polri, Mantan Dirreskrimsus Polda Jambi Jabat Karo Ops

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |20:40 WIB
Mutasi Polri, Mantan Dirreskrimsus Polda Jambi Jabat Karo Ops
Ilustrasi (Foto: Okezone.com)
JAMBI - Mutasi jabatan ditubuh Polri terjadi di Polda Jambi. Mantan Dirreskrimsus Polda Jambi kini menjabat Karo Ops Polda Jambi.

Selain itu, Karumkit Bhayangkara Polda Jambi, Dirintelkam dan dua Kapolres bergeser.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto mengatakan adanya pergantikan di lingkungan Polda Jambi sesuai ST Nomor: 1236/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh As SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo.

"Untuk kapolres, ada Kapolres Batanghari, AKBP Bambang Purwanto yang dimutasi menjadi Wadir Lantas Polda DIY. Dia digantikan oleh Kapolres Bungo, AKBP Singgih Hermawan," ujarnya, Rabu (26/6/2026).

Selanjutnya, kata Mulia, Kapolres Bungo dari AKBP Singgih Hermawan kepada AKBP Natalena Eko Cahyono yang sebelumnya sebagai Assessor Biro Binkar SSDM Polri.

"Sementara Karumkit Bhayangkara Polda Jambi, Kombes Pol dr El Yandiko menjadi Kabid Dokkes Polda Kalsel. Dirinya digantikan oleh AKBP dr Sahrul yang sebelumnya menjabat Kasubbid Dokpol Bid Dokkes Polda Sulbar," tuturnya.

Mutasi selanjutnya, sambungnya, Dirintelkam Polda Jambi Kombes Pol Ronalzie Agus menjadi Agen Intelijen Madya Tk II Baintelkam Polri.

"Untuk penggantinya dari Dirintelkam Polda Gorontalo, Kombes Pol Hendri H Siregar," imbuhnya.

