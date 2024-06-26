Kapolri Hadiri HUT Ke-78 Bhayangkara di Karawang

KARAWANG - Dalam rangka peringatan HUT ke-78 Bhayangkara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan Bakti Sosial Kesehatan di Kabupaten Karawang, Rabu (26/7/2024).

Acara yang digelar di Lapangan Karangpawitan, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, dengan kegiatan kesehatan bagi warga Karawang seperti pengobatan umum, pengobatan anak stunting, pengobatan gigi hingga vaksinasi polio.

Karodokpol Pusdokkes Polri Brigjen A Nyoman Eddy mengatakan layanan kesehatan di Karawang dalam rangka HUT Bhayangkara bermacam-macam dan disediakan khusus dokter untuk menangani kesehatan masyarakat dengan jasa konsultasi kesehatan.

Selain itu pemeriksaan kesehatan yang menjadi keluhan masyarakat diantaranya pencegahan stunting, tensi darah, donor darah, spesialis mata, THT, gigi dan poly umum dilakukan di Karawang. Alat bantu kesehatan seperti tongkat, kursi roda dan juga obat-obatan disediakan untuk masyarakat.

"Kegiatan ini menyambut Hari Bhayangkara ke-78. Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan maupun pengobatan gratis," kata Nyoman Eddy.

Menurut Nyoman rangkaian Hari Bhayangkara di Karawang, Polres Karawang mengadakan berbagai kegiatan sosial lainnya seperti pembersihan tempat ibadah, bedah rumah dan baksi kesehatan yang dilaksanakan hari ini.

"Harapan kami dengan adanya bakti kesehatan ini dapat meringankan masalah kesehatan masyarakat agar Polri semakin dicintai masyrakat," katanya.