INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |20:17 WIB

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |20:17 WIB
Polda Riau Perbaiki Sejumlah Titik Perlintasan Jelang Bhayangkara Run
Polda Riau perbaiki perlintasan Bhayangkara Run (Foto: Banda Haruddin Tanjung)
PEKANBARU - Panitia Riau Bhayangkara Run 2024 mengecek rute perlintasan yang akan dilalui peserta di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Selasa (25/6/2024). Hal ini dilakukan untuk kesiapan menjelang pelaksanaan Bhayangkara Run. Saat ini, sudah ribuan perserta yang mendaftar.

Dalam pengecekan ini ada sejumlah titik yang menjadi perhatian. Meski ditemukan beberapa titik jalan yang rusak dan digenangi air, namun itu tidak menjadi kendala. Sebab, panitia akan saling berkordinasi untuk memperbaiki jalan tersebut.

"Untuk jalan yang rusak akan diperbaiki, sedangkan jalan yang tergenang air akan dibuat saluran air ke parit," kata Kasubdit Regident Ditlantas Polda Riau AKBP Ruri, Selasa (22/6/2024).

Ruri menyebutkan, pihaknya sudah berkordinasi dengan Dinas PU (Prasarana Umum) Pemprov Riau agar menyiapkan dua mesin pompa air di lokasi jalan yang tergenang air tadi. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika hujan deras yang akan menyebabkan genangan air.

"Saat peninjauan, Dinas PU Pemprov Riau juga ikut memantau lokasi jalan yang rusak dan tergenang air. Pihak PU Riau siap untuk memperbaiki dan menyiapkan sarana prasana sebelum pelaksanaan Bhayangkara Run," kata Ruri.

Ruri menjelaskan beberapa titik jalan berlubang dengan estimasi survey sebelumnya sebanyak 15 titik di sepanjang jalan Sudirman. Terutama setelah Jembatan Siak IV ke arah putaran jalan Sembilang Rumbai.

"Dari pihak Bina Marga Dinas PU Riau sanggup memperbaiki. Dalam jangka waktu H-5 jalan sudah selesai diperbaiki," jelasnya.

Sedangkan 2 titik Genangan air terdapat di Jalan Sudirman sebelum naik jembatan Siak IV dari arah Rumbai. Solusinya, dari pihak Bina Marga melalui UPT JJ Wil I akan menyiapkan 2 alat pompa/sedot pada hari H-1 sebagai antisipasi genangan air.

"Secara umum jalan atau route siap digunakan Riau Bhayangkara Run 2024. Rencana Gate Start posisi di Kantor Gubernur Riau Jalan Sudirman. Kebutuhan ambulans sebanyak 10 unit di sepanjang jalur lintasan," terangnya.

