Balita Meninggal Diduga Dianiaya Ibu Kandung dan Ayah Tiri, Dikubur di Samping Rumah

Polisi olah TKP makam balita yang diduga dianiaya ayah tiri dan ibu kandung (Foto: iNews/Afnan S)

KEDIRI - Warga Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, digemparkan atas kasus kematian FA, bocah perempuan berusia 3 tahun yang meninggal diduga usai dianiaya oleh ayah tirinya TA dan ibu kandungnya NA.

Kasus tersebut terbongkar oleh keluarga ibu korban, lantaran sang ibu korban menyampaikan bahwa korban dikubur di samping rumah dan tewas akibat kecelakaan.

Lantaran curiga dan khawatir dengan penyebab kematian yang dirasa janggal, akhirnya keluarga orangtua korban yang berdomisili di Kabupaten Nganjuk, mendatangi rumah korban dan melaporkan ke perangkat desa setempat dan diteruskan ke polisi.

Kakek korban S mengatakan, ketika TA dan NA datang ke rumahnya di Nganjuk, menanyakan keberadaan cucunya namun keduanya hanya diam saja.

Hingga pertanyaan ketiga, keduanya mengaku baru bahwa FA telah meninggal. Kemudian S menanyakan lokasi pemakaman cucunya dan keduanya menyampaikan FA dikubur di samping rumahnya.

Dirinya pun curiga dengan jawaban anak dan menantunya itu, lalu bersama sejumlah keluarga mendatangi rumah korban dan mendapati lokasi pemakaman korban.

Sementara, Kasatreskrim Polres Kediri, AKP Fauzy Pratama saat berada di TKP membenarkan adanya laporan peristiwa tersebut dan saat ini pihaknya melakukan penyelidikan dan olah TKP di rumah korban.