Usai 'Bajak' Kader, Kaesang Bidik Lumbung Suara Nasdem di Sulsel

JAKARTA – Sejumlah kader Nasdem banyak yang berlabuh ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Salah satunya Rusdi Masse Mappasessu, eks Ketua Nasdem Sulawesi Selatan (Sulsel).

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ingin membidik lumbung suara Nasdem di Sulsel. Ia pun memberikan target besar untuk Ketua PSI Sulsel Muammar Gandi Rusdi.

“Terkhusus Sulsel, Mas Gandi saya cuma minta, saya cuma ada satu permintaan aja. Saya enggak mau tahu, saya enggak ingin, selain permintaan saya. Saya cuma ingin satu, saya ingin PSI menjadi pemenang di Sulsel,” ujar Kaesang, dikutip Kamis (29/1/2026).

Hal tersebut disampaikan Kaesang saat pelantikan dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Sulsel dan Sulbar di Hotel Claro Makassar, Rabu 28 Januari 2026. Menurut Kaesang, target PSI Sulsel di Pemilu 2029 tidak bisa ditawar.

“Enggak ada alasan. Jadi untuk seluruh teman-teman yang hadir di sini, saya minta tolong, kita menangkan PSI nanti di 2029 di sini,” ujarnya.