Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai 'Bajak' Kader, Kaesang Bidik Lumbung Suara Nasdem di Sulsel

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |16:10 WIB
Usai 'Bajak' Kader, Kaesang Bidik Lumbung Suara Nasdem di Sulsel
Ketum PSI Kaesang Pangarep (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah kader Nasdem banyak yang berlabuh ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Salah satunya Rusdi Masse Mappasessu, eks Ketua Nasdem Sulawesi Selatan (Sulsel).

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ingin membidik lumbung suara Nasdem di Sulsel. Ia pun memberikan target besar untuk Ketua PSI Sulsel Muammar Gandi Rusdi.

“Terkhusus Sulsel, Mas Gandi saya cuma minta, saya cuma ada satu permintaan aja. Saya enggak mau tahu, saya enggak ingin, selain permintaan saya. Saya cuma ingin satu, saya ingin PSI menjadi pemenang di Sulsel,” ujar Kaesang, dikutip Kamis (29/1/2026).

Hal tersebut disampaikan Kaesang saat pelantikan dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Sulsel dan Sulbar di Hotel Claro Makassar, Rabu 28 Januari 2026. Menurut Kaesang, target PSI Sulsel di Pemilu 2029 tidak bisa ditawar.

“Enggak ada alasan. Jadi untuk seluruh teman-teman yang hadir di sini, saya minta tolong, kita menangkan PSI nanti di 2029 di sini,” ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Nasdem PSI Kaesang Pangarep
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/337/3156513/psi-YGVD_large.jpg
Kaesang Kembali Terpilih Jadi Ketua Umum PSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/338/3146796/kaesang_pangarep_sowan_ke_pramono_anung_di_balai_kota_izin_psi_tetap_kritis-6Of1_large.jpg
Kaesang Pangarep Sowan ke Pramono Anung di Balai Kota: Izin PSI Tetap Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/609/3080512/kaesang_pangarep-KXGn_large.jpg
Sambangi Warga di Sidrap, Kaesang Kampanyekan Fatmawati Rusdi dan Syaharuddin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/337/3074812/kaesang-1EfS_large.jpg
Ini Nama Putri Pertama Kaesang-Erina Gudono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194684//pdip-PHNp_large.jpg
Kaesang Ingin Jadikan Jateng 'Kandang Gajah' di Pemilu 2029, Reaksi PDIP Mengejutkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189252//erina-qPxy_large.jpg
Erina Gudono dan Kaesang Rayakan Anniversary, Bernostalgia dengan Potret Pernikahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement