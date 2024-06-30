Wartawan dan 3 Anggota Keluarganya Tewas Kebakaran, Poliri: Dipicu Api dari Dalam Rumah

KARO - Polisi telah memulai penyelidikan atas insiden kebakaran rumah wartawan bernama Sempurna Pasaribu (47) di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, yang terjadi pada Kamis dini hari, 27 Juni 2024 lalu.

Kapolres Karo, AKBP Oloan Siahaan, mengatakan untuk penyelidikan awal, polisi telah mengerahkan tim untuk melakukan oleh tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran. Polisi juga sudah menurunkan tim investigator dari Laboratorium Forensik Polda Sumatra Utara untuk membantu proses olah TKP.

Selain pemeriksaan di lokasi, Polisi juga sudah memeriksa setidaknya 16 orang saksi dalam peristiwa itu. Polisi juga sudah memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) yang ada di sekitar lokasi kebakaran.

"Dari penyelidikan yang kita lakukan, sementara informasikan yang bisa kita sampaikan adalah bahwa ditemukan ada 2 titik api besar di lokasi kebakaran. Namun api yang menyebabkan kebakaran itu berasal dari dalam rumah," kata Oloan dalam keterangannya, Minggu (30/6/2024).

Oloan menyebut ada lima orang saksi yang pertama kali mengetahui insiden kebakaran itu. Kelima orang ini mengaku saat api di dalam rumah membesar, bagian luar rumah belum terbakar.

"Para saksi bahkan harus memecahkan bagian etalase yang ada di rumah tersebut untuk memperingatkan penghuni rumah," jelas Oloan.

Oloan juga menyebut para saksi yang mereka periksa juga mengaku sempat mendengar beberapa kali ledakan dari rumah yang juga dijadikan tempat jualan bensin eceran dan elpiji 3 kilogram.

"Iya ada beberapa kali ledakan yang didengar para saksi. Mungkin dari bensin eceran atau tabung elpiji yang kita temukan ada di dalam rumah di dekat jasad para korban yang tewas," jelasnya.

Namun sejauh ini, kata Oloan, pihaknya belum dapat menyimpulkan secara pasti penyebab kebakaran itu. Mereka masih melakukan analisa sembari menunggu hasil pemeriksaan lengkap dari Tim Labfor Polda Sumut dan autopsi dari RS Bhayangkara Medan.

"Kalau untuk penyebab kebakarannya, nanti kita tunggu penyampaiannya dari Labfor Polda. Sementara dari RS Bhayangkara, disebutkan keempat korban meninggal karena terbakar," tukasnya.

Oloan pun mengimbau kepada masyarakat untuk mempercayakan penyelidikan insiden kebakaran itu kepada Polisi. Ia pun menegaskan akan melakukan penyelidikan secara seksama agar tak ada fakta-fakta yang terlewatkan dalam penyelidikan tersebut.

"Percayakan pada kami, jangan terjebak dengan spekulasi-spekulasi yang menyesatkan. Kami pasti akan bekerja secara profesional dalam kasus ini," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, rumah yang dihuni seorang wartawan bernama Sempurna Pasaribu di Jalan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, terbakar pada Kamis dini hari, 27 Juni 2024 lalu.