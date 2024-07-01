Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

HUT Ke-78 Bhayangkara, Ini Pesan Kapolda Riau

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |20:58 WIB
HUT Ke-78 Bhayangkara, Ini Pesan Kapolda Riau
Kapolda Riau pimpin apel peringatan HUT ke-78 Bhayangkara (Foto : istimewa/Banda H)
PEKANBARU - Polri hari ini genap berusia 78 tahun. Polda Riau juga melaksanakan berbagai kegiatan di hari jadi Bhayangkara. Kapolda Riau Irjen M Iqbal juga berpesan kepada anggotanya untuk tetap menjadi personil yang presisi, menjadi pengayom dan pelindung masyarakat.

Kapolda Riau Irjen M Iqbal mengatakan, hari ini kita menggelar peringatan Hari ke-78 Bhayangkara. Dalam momen ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menganugerahkan 5 personel terbaik Polda Riau atas jasa dan baktinya di kepolisian.

Lima personel yang menerima anugerah tersebut adalah AKP Jos Rizal, AKP Siti Mariam yang telah berdinas selama 32 tahun, AKP Ade Susilo yang telah berdinas 24 tahun, Aiptu Oktolimo berdinas selama 16 tahun dan Brigadir Reski S Brahmana berdinas delapan tahun.

"Semoga ini menjadi contoh dan pemicu semangat bagi seluruh personel ke depannya," ucap Irjen M Iqbal saat memperingati hari jadi Polri di Halaman Kantor Gubernur yang diikuti personil TNI, masyarakat dan pemda, Senin (1/7/2024).

Dia mengatakan, dalam momen Hari Bhayangkara ini, Polda Riau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kerja Polri khususnya Polda Riau.

"Kita siap dikoreksi, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan masyarakat. Kami mendukung bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Konsep presisi yang diusung Polri merupakan langkah maju untuk menekan tingkat kriminalitas dan mendekatkan diri kepada masyarakat," tutur Iqbal.

"Kita memang masih jauh dari sempurna karena ada oknum-oknum yang mencoreng nama baik kepolisian. Untuk itu saya minta maaf. Kemuliaan menjadi Polisi terletak bagaimana masyarakat mencitai kita. Polisi adalah jalan untuk mengantisipasi bagi Ibu Pertiwi," sambungnya.

