Pesta Rakyat HUT Bhayangkara, Warga Bandung Tumpah Ruah di Depan Gedung Sate

Masyarakat antusias menghadiri HUT Bhayangkara di depan Gedung Sate. (Foto: Agus Warsudi)

BANDUNG - Ribuan warga Kota Bandung tumpah ruah di Jalan Diponegoro depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/7/2024). Mereka menghadiri acara pesta rakyat HUT ke-78 Bhayangkara.

Sebelum pesta rakyat, Polda Jabar menggelar upacara di Lapangan Gasibu. Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin bertindak sebagai inspektur upacara didampingi Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus dan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI M Fadjar.

Seusai upacara, Bey Machmudin, Kapolda Jabar, dan Pangdam Siliwangi meninjau stand pameran Polda Jabar dan jajaran.

Setelah acara seremonial selesai, pesta rakyat pun digelar dengan artis Doel Sumbang, Ade Astrid, Charly Van Houten, King Nassar, dan lain-lain. Sambil hiburan, Polda Jabar juga menyediakan jajanan gratis untuk warga.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, untuk menggelar Pesta Rakyat HUT Bhayangkara, Polda Jabar bekerjasama dengan para pengusaha dan masyarakat.

"Khusus hari ini juga kami menggelar gelaran Bhayangkara 2024 di selenggarakan Polda Jabar, ini pesta rakyat, kami mengimbau masyarakat untuk sama sam menghadiri kegiatan ini," kata Kabid Humas di Lapangan Gasibu, Kota Bandung.