Diusung Partai Perindo di Pilkada Lamongan, Yuhronur Efendi Fokus Bangun Infrastruktur

JAKARTA - Partai Perindo mengusung Yuhronur Efendi menjadi calon bupati (Cabup) Lamongan pada Pilkada serentak 2024.

Yuhronur Efendi pun mengatakan, dirinya bakal fokus dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan.

"Ya saya tetap memprioritaskan persoalan infrastruktur," kata Yuhronur saat menghadiri acara penyerahan rekomendasi dukungan Partai Perindo kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kantor DPP partai Perindo, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur sangat penting bagi kemajuan sebuah daerah. Dengan fasilitas yang memadai, kata Yuhronur, maka investor pun akan tertarik.

"Dan tentu ketika yang tadi saya sampaikan, termasuk bagaimana meningkatkan investasi dan daya saing Kabupaten lamongan ini menjadi tujuan dari investor," katanya.

Yuhronur menegaskan, dia akan meneruskan pembangunan yang telah di lakukan selama masa kepemimpinannya selama 2021 hingga 2024.

Dia juga berharap, masyarakat bisa mempercayainya untuk dapat kembali memimpin Kabupaten Lamongan di periode kedua.