Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Diusung Partai Perindo di Pilkada Lamongan, Yuhronur Efendi Fokus Bangun Infrastruktur

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |01:23 WIB
Diusung Partai Perindo di Pilkada Lamongan, Yuhronur Efendi Fokus Bangun Infrastruktur
Partai Perindo (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo mengusung Yuhronur Efendi menjadi calon bupati (Cabup) Lamongan pada Pilkada serentak 2024.

Yuhronur Efendi pun mengatakan, dirinya bakal fokus dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan.

"Ya saya tetap memprioritaskan persoalan infrastruktur," kata Yuhronur saat menghadiri acara penyerahan rekomendasi dukungan Partai Perindo kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kantor DPP partai Perindo, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur sangat penting bagi kemajuan sebuah daerah. Dengan fasilitas yang memadai, kata Yuhronur, maka investor pun akan tertarik.

"Dan tentu ketika yang tadi saya sampaikan, termasuk bagaimana meningkatkan investasi dan daya saing Kabupaten lamongan ini menjadi tujuan dari investor," katanya.

Yuhronur menegaskan, dia akan meneruskan pembangunan yang telah di lakukan selama masa kepemimpinannya selama 2021 hingga 2024.

Dia juga berharap, masyarakat bisa mempercayainya untuk dapat kembali memimpin Kabupaten Lamongan di periode kedua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement