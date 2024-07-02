Advertisement
Cawalkot Ambon Jantje Wenno Didukung Partai Perindo, Komitmen Ciptakan Lapangan Kerja

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |03:19 WIB
Cawalkot Ambon Jantje Wenno Didukung Partai Perindo, Komitmen Ciptakan Lapangan Kerja
Partai Perindo
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) resmi mendukung Jantje Wenno sebagai calon Wali kota Ambon, dalam Pilkada serentak pada November 2024 mendatang.

Jantje Wenno menegaskan, jika terpilih sebagai Wali Kota Ambon, dia berkomitmen untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

"Yang pertama, lapangan kerja itu semakin sulit, ya inflansi juga relatif cukup tinggi," kata Janjtje saat menghadiri acara penyerahan rekomendasi dukungan Partai Perindo kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kantor DPP partai Perindo, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Menurutnya, menciptakan lapangan pekerjaan dapat meringankan beban masyarakat. Terlebih, inflansi menyebabkan bahan pokok menjadi sulit dijangkau oleh masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah.

"Kalau Tuhan mengizinkan saya menjadi wali Kota Ambon, saya kira fokus saya yang paling pertama itu di situ," katanya.

Selain itu, Janjtje juga berkomitmen untuk membantu pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat terus berkembang.

"Kalau Tuhan mengizinkan saya jadi wakikota Ambon, saya kira yang pertama UMKM itu harus terus kita bantu supaya dia tumbuh dan bergerak," katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
