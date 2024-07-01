Advertisement
HOME NEWS NEWS

Segera Putuskan Pilkada NTB, Partai Perindo Singgung Sosok Sitti Rohmi Djalilah

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |20:00 WIB
Segera Putuskan Pilkada NTB, Partai Perindo Singgung Sosok Sitti Rohmi Djalilah
Waketum Perindo Michael V Sianipar (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Michael Viktor Sianipar memastikan tak lama lagi pihaknya akan segera memutuskan untuk memberikan surat rekomendasi terkait Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024.

Michael menyampaikan bahwa khusus Pilgub, partainya baru menyelesaikan pemberian surat rekomendasi untuk wilayah Papua. Namun, sebentar lagi, Perindo akan memutuskan akan memberikan surat rekomendasi dukungan untuk wilayah lain.

"Berikutnya yang akan kita pelajari, dan segera putuskan adalah untuk Pilgub di NTB, dan juga di Maluku dan Sulawesi, jadi memang secara bertahap kita lakukan," kata Michael saat diwawancarai, Senin (1/7/2024).

Khusus terkait NTB, Michael menyampaikan bahwa Partai Perindo memiliki Kader yang sangat kuat dan mumpuni. Kader tersebut adalah Sitti Rohmi Djalilah, yang juga merupakan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023.

"Kalau kita lihat surveinya sekarang paling tinggi di NTB. Jadi dalam langkah kita ke depan kita akan ambil keputusan dan tentunya kita akan prioritaskan kader-kader kami sendiri," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
