HOME NEWS NEWS

Diusung Perindo sebagai Cabup Puncak, Paniel Waker Akan Bangun Infrastruktur

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |19:47 WIB
Diusung Perindo sebagai Cabup Puncak, Paniel Waker Akan Bangun Infrastruktur
Cabub Puncak Paniel Waker (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo mengusung nama Paniel Waker sebagai Calon Bupati Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada kontestasi Pilkada serentak 2024. Atas dukungan itu, ia menegaskan bahwa program prioritasnya yakni pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut dikatakan Paniel saat menghadiri acara, penyerahan rekomendasi dukungan Partai Perindo kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, di kantor DPP partai Perindo, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

"Kami jadi calon Bupati Ini bukan asal-asal, setelah terpilih program kami prioritas untuk pembangunan di Kabupaten Puncak," ujarnya kepada wartawan.

Dia menerangkan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Puncak sejauh ini belum merata. Hal itu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

"Karena kami punya daerah di Kabupaten Puncak itu dari kota ke Kabupaten Puncak jauh dan ekonomi juga terlalu tinggi, Indonesia paling mahal itu di Kabupaten Puncak. Maka kami jadi Bupati, kami prioritaskan meningkatkan ekonomi maupun pembangunan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
