Perindo Buka Komunikasi dengan Parpol Lain Jelang Pilkada, Michael Sianipar: Besok ke Demokrat

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Michael V. Sianipar menekankan Tim Desk Pilkada terus menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik (parpol) terutama dengan jumlah kursi yang banyak menjelang kontestasi Pilkada serentak 2024 mendatang.

Ia menyebut rencananya Perindo akan sowan ke DPP Partai Demokrat pada Selasa 2 Juli 2024 besok.

"Sudah, jadi sejauh ini DPP Perindo sudah bertemu dengan Pak Airlangga Hartarto dari Partai Golkar dan Desk Pilkada, Desk Pilkada PDIP rutin berkomunikasi, minggu lalu kita berkunjung ke DPP PKS," kata Michael saat ditemui di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

"Besok kami ada rencana berkunjung ke DPP Partai Demokrat," imbuhnya.

Michael mengatakan Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum (Ketum) Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Harian Nasional I, Angela Tanoesoedibjo akan menyambangi satu persatu partai politik yang memiliki banyak kursi untuk membahas peluang koalisi pilkada di sejumlah wilayah.

"Jadi memang satu persatu partai politik yang punya banyak kursi di seluruh Indonesia kita jumpai dan salah satu topik yang kami bahas spesifik adalah soal koalisi di Pilkada-pilkada," ujarnya.