Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Buka Komunikasi dengan Parpol Lain Jelang Pilkada, Michael Sianipar: Besok ke Demokrat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |19:24 WIB
Perindo Buka Komunikasi dengan Parpol Lain Jelang Pilkada, Michael Sianipar: Besok ke Demokrat
Waketum Perindo Michael V Sianipar (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Michael V. Sianipar menekankan Tim Desk Pilkada terus menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik (parpol) terutama dengan jumlah kursi yang banyak menjelang kontestasi Pilkada serentak 2024 mendatang.

Ia menyebut rencananya Perindo akan sowan ke DPP Partai Demokrat pada Selasa 2 Juli 2024 besok.

"Sudah, jadi sejauh ini DPP Perindo sudah bertemu dengan Pak Airlangga Hartarto dari Partai Golkar dan Desk Pilkada, Desk Pilkada PDIP rutin berkomunikasi, minggu lalu kita berkunjung ke DPP PKS," kata Michael saat ditemui di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

"Besok kami ada rencana berkunjung ke DPP Partai Demokrat," imbuhnya.

Michael mengatakan Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum (Ketum) Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Harian Nasional I, Angela Tanoesoedibjo akan menyambangi satu persatu partai politik yang memiliki banyak kursi untuk membahas peluang koalisi pilkada di sejumlah wilayah.

"Jadi memang satu persatu partai politik yang punya banyak kursi di seluruh Indonesia kita jumpai dan salah satu topik yang kami bahas spesifik adalah soal koalisi di Pilkada-pilkada," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement