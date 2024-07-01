Diusung Perindo di Pilkada 2024, Hendrikus Mahuze Siap Perkuat Ekonomi Masyarakat Merauke

JAKARTA - Bakal calon bupati Merauke, Hendrikus Mahuze bersyukur dapat dukungan penuh dari Partai Perindo. Jika terpilih di Pilkada 2024, Hendrikus berjanji akan memperkuat perekonomi daerah demi kesejahteraan rakyat di kabupaten dialam Provinsi Papua Selatan itu, sejalan dengan visi-misi partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo.

"Saya maju sebagai bakal calon bupati Merauke ujung timur Indonesia. Ketika besok kami diberikan kepercayaan oleh masyarakat yang jelas pasti kami akan sejalan dengan visi dan misi dari partai (Perindo), seperti itu ya bagaimana kita memperkuat ekonomi masyarakat di Papua Selatan khususnya Kabupaten Merauke," kata Hendrikus usai menerima surat rekomendasi maju Pilkada 2024 dari Perindo di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Hendrikus yang juga kader Perindo menceritakan kondisi geografis Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah pesisir dan tidak memiliki wilayah pegunungan. Ia pun akan mendukung program Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait swasembada pangan dengan tersedianya lumbung pangan nasional di wilayah Merauke.

