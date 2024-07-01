Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Diusung Perindo di Pilkada 2024, Hendrikus Mahuze Siap Perkuat Ekonomi Masyarakat Merauke

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |19:10 WIB
Diusung Perindo di Pilkada 2024, Hendrikus Mahuze Siap Perkuat Ekonomi Masyarakat Merauke
Hendrikus Mahuze (MPI/Refi)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon bupati Merauke, Hendrikus Mahuze bersyukur dapat dukungan penuh dari Partai Perindo. Jika terpilih di Pilkada 2024, Hendrikus berjanji akan memperkuat perekonomi daerah demi kesejahteraan rakyat di kabupaten dialam Provinsi Papua Selatan itu, sejalan dengan visi-misi partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo.

"Saya maju sebagai bakal calon bupati Merauke ujung timur Indonesia. Ketika besok kami diberikan kepercayaan oleh masyarakat yang jelas pasti kami akan sejalan dengan visi dan misi dari partai (Perindo), seperti itu ya bagaimana kita memperkuat ekonomi masyarakat di Papua Selatan khususnya Kabupaten Merauke," kata Hendrikus usai menerima surat rekomendasi maju Pilkada 2024 dari Perindo di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Hendrikus yang juga kader Perindo menceritakan kondisi geografis Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah pesisir dan tidak memiliki wilayah pegunungan. Ia pun akan mendukung program Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait swasembada pangan dengan tersedianya lumbung pangan nasional di wilayah Merauke.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement