HOME NEWS NEWS

Sikap Perindo di Pilgub se-Jawa, Michael Sianipar: Masih Pelajari Peta Politik Nasional dan Survei

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |19:39 WIB
Sikap Perindo di Pilgub se-Jawa, Michael Sianipar: Masih Pelajari Peta Politik Nasional dan Survei
Waketum Perindo Michael V Sianipar (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Michael V. Sianipar mengatakan Tim Desk Pilkada masih mempelajari peta politik nasional dan melihat survei untuk menentukan sikap dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, pada 2024 mendatang.

"Tentu Pilkada strategis seperti Jabar, Jateng, DKI kami punya satu kursi itu dalam waktu dekat akan segera kami pertimbangkan dan putuskan. Kami masih pelajari pergerakan peta politik nasional termasuk survei di daerah tersebut," kata Michael saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

Michael mengatakan, Tim Desk Pilkada DPP Perindo akan menuntaskan terlebih dahulu pilkada di daerah lainnya seperti Indonesia Timur karena dinilai lebih jelas.

Ia menargetkan sikap Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum (Ketum) Hary Tanoesoedibjo akan tuntas di Juli ini terkait Pilkada serentak.

