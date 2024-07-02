Advertisement
Korban Pemerkosaan di Apartemen Grand Pramuka Kabur dari Rumah, RPA Perindo Beberkan Penyebabnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |17:09 WIB
JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mendampingi kasus pemerkosaan anak yang terjadi di Apartemen Grand Pramuka beberapa waktu lalu. RPA memastikan kasus itu hampir masuk dalam ranah persidangan.

"Terkait kasus daripada anak dengan inisial AN yang ada di dalam pendampingan RPA Perindo, dan kasus ini dalam waktu dekat akan masuk ke ranaha persidangan," kata Ketua RPA Perindo, Jeannie Latumahina, Selasa (2/7/2024).

Meski hampir masuk tahap persidangan, namun Jeannie menyebut korban kini telah meninggalkan rumah tanpa izin orang tua. Jeannie menilai kaburnya Jeannie dilatarbelakangi penyidikan yang lambat.

"Selama ini kami melihat penyidik bekerja lambat, kasus ini mencerminkan bahwa ada kejenuhan dari pelapor karena menunggu terlalu lama. SOP yang terjadi ini harap disederhanakan," jelas dia.

