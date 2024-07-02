Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kelompok Jihad Islam Palestina Tembakkan 20 Roket ke Israel saat Tank-Tank Bergerak Maju di Utara dan Selatan Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |07:32 WIB
Kelompok Jihad Islam Palestina tembakkan 20 roket ke Israel saat tank-tank bergerak maju di utara dan selatan Gaza (Foto: EPA-EFE)
Kelompok Jihad Islam Palestina tembakkan 20 roket ke Israel saat tank-tank bergerak maju di utara dan selatan Gaza (Foto: EPA-EFE)
GAZA - Kelompok Jihad Islam Palestina menembakkan rentetan roket ke Israel pada Senin (1/7/2024) sebagai unjuk kekuatan ketika tank-tank Israel terus maju lebih jauh ke Gaza di tengah pertempuran sengit.

Sayap bersenjata Jihad Islam, sekutu Hamas yang didukung Iran, mengatakan para pejuangnya menembakkan roket ke beberapa pemukiman Israel di dekat pagar Gaza sebagai tanggapan atas kejahatan musuh Zionis terhadap rakyat Palestina.

Menurut militer Israel, tembakan sekitar 20 roket tidak menimbulkan korban jiwa. Namun laporan tersebut menunjukkan bahwa militan masih memiliki kemampuan roket hampir sembilan bulan setelah serangan Israel yang dikatakan bertujuan untuk menetralisir ancaman terhadap Israel.

Dikutip Reuters, di beberapa wilayah Gaza, militan terus melancarkan serangan terhadap pasukan Israel di wilayah yang telah ditinggalkan tentara beberapa bulan lalu.

Pada Senin (1/7/2024), tank-tank Israel memperdalam serangan mereka ke pinggiran Shejaia di timur Kota Gaza untuk hari kelima, dan tank-tank tersebut maju lebih jauh di Rafah barat dan tengah, di Gaza selatan dekat perbatasan dengan Mesir.

Militer Israel mengatakan mereka telah membunuh sejumlah militan dalam pertempuran di Shejaia pada Senin (1/7/2024) dan menemukan sejumlah besar senjata di sana.

Hamas mengatakan, di Rafah, militannya memancing pasukan Israel ke sebuah rumah jebakan di timur kota dan kemudian meledakkannya, sehingga menimbulkan korban jiwa.

Militer Israel mengatakan bahwa serangan udara menewaskan seorang militan yang menembakkan rudal anti-tank ke pasukannya.

