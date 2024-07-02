Advertisement
HOME NEWS JABAR

Hendak Padamkan Kebakaran, Mobil Damkar Malah Tertabrak Kereta Api di Indramayu

Andrian Supendi , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |12:04 WIB
Hendak Padamkan Kebakaran, Mobil Damkar Malah Tertabrak Kereta Api di Indramayu
Mobil damkar ringsek usai tertabrak kereta api di Indramayu (Tangkapan layar)
INDRAMAYU - Mobil pemadam kebakaran (Damkar) milik Pemerintah Kabupaten Indramayu tertabrak kereta api barang di perlintasan KM 138+2/3, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (2/7/2024) sekitar pukul 01.55 WIB.

Video detik-detik kecelakaan kereta api dan mobil Damkar itupun viral di media sosial. Dalam video yang berdurasi 02.38 detik itu terlihat mobil damkar mogok di tengah perlintasan. Sementara bunyi sirine terdengar yang menandakan kereta api hendak melintas.

Sejumlah orang kemudian terlihat berlarian menjauhi mobil damkar. Hanya dalam hitungan detik, kereta api yang datang langsung menghantam dengan keras mobil damkar tersebut.

Akibatnya, mobil damkar itu pun ringsek. Mobil Damkar sempat terseret beberapa meter sebelum akhirnya terguling menumpahkan ribuan liter air.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Seluruh personil pemadam kebakaran yang ada di dalam kendaraan pemadam sempat keluar menyelamatkan diri sebelum kereta api menghantam kendaraan itu.

Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, Teguh Budiarso menjelaskan, kecelakaan itu bermula saat sejumlah personelnya yang menaiki kendaraan pemadam kebakaran akan menuju ke lokasi kebakaran di Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu.

Saat melintasi perlintasan kereta tersebut, lanjut Teguh, di depan kendaraan pemadam kebakaran terdapat sebuah becak motor. Namun, becak motor itu tidak bisa jalan. Saat bersamaan, dari sebelah hulu datang kereta api barang, dan kecelakaan tak terhindarkan.

‘’Becak motor gak bisa jalan terus, gak bisa maju. Sementara posisi mobil Damkar kami sudah ada di tengah rel. Kena magnet barangkali, karena kereta sudah dekat. Akhirnya kendaraan ini gak bisa maju, mesinnya mati,’’ jelas dia.

