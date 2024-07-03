Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Dukung Program Prabowo, Gerindra Bergerak Tingkatkan Gizi Anak-Anak Kampar Riau

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |21:38 WIB
Dukung Program Prabowo, Gerindra Bergerak Tingkatkan Gizi Anak-Anak Kampar Riau
Dukung program Prabowo Subianto, kader Gerindra bergerak tingkatkan gizi anak-anak (Foto: Banda Haruddin Tanjung)
A
A
A

PEKANBARU - Kader DPP Gerindra yang juga bakal calon Bupati Kampar, Riau, Pebriyan Winaldi, membagikan ribuan paket susu dan roti ke anak anak, Rabu (3/7/2024). Pembagian paket susu dan roti itu, dikatakan Pebriyan, sebagai bukti simpati dan dukungan terhadap program Presiden terpilih, Prabowo Subianto. 

"Kita enggak main-main, kita dukung penuh program Pak Prabowo, yang akan meningkatkan kualitas gizi dan SDM masyarakat khususnya, generasi muda menjelang 1 abad Indonesia" ucap Pebriyan saat diwawancarai wartawan di Kampar, Rabu.

Pria muda berusia 27 tahun ini, menyampaikan bahwa apa yang diprogramkan Prabowo Subianto tersebut, demi menciptakan ke depan generasi-generasi yang cerdas, pintar, sehat fisik dan mentalnya guna menghadapi persaingan global dan digitalisasi. 

"Jepang dan Korea itu bisa maju karena SDM-nya baik, padahal sumber daya alamnya minim. Makanya menuju Indonesia Emas 1 abad nanti, dimulai dari sekarang agar sumber daya manusia kita yang diperbaiki," kata Pebriyan.

Pebriyan sendiri menyatakan siap bertarung dalam pemilihan Bupati Kampar mendatang. Ia berharap, mendapat dukungan penuh dari masyarakat Kabupaten Kampar.

"Kalau nanti Allah meridhai dan masyarakat Kampar mengamanahkan saya sebagai Bupati, maka program makan bergizi gratis serta susu gratis akan saya alokasikan dari APBD, enggak perlu dari APBN," ujar Pebriyan. 

"Jika perlu, kita akan cari sumber-sumber pendanaan lain di daerah di luar APBD, agar putra putri daerah Kampar ini kedepan punya kualitas terbaik untuk bersaing di berbagai bidang kehidupan," pungkas Pebriyan.

(Arief Setyadi )

      
