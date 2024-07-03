Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA



Fery Syahputra , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |21:08 WIB
Kesal Tak Dilayani, Oknum Bidan Aniaya Pedagang Telur hingga Babak Belur
Pedagang telur babak belur dianiaya oknum bidan (Foto: Fery Syaputra)




LAMPUNG TENGAH - Seorang pedagang telur ayam di Lampung Tengah diduga dianiaya seorang bidan hingga babak belur. Penganiayaan diduga akibat pelaku yang kesal karena tidak dilayani korban saat hendak membeli telur ayam.

Awalnya beredar sebuah video seorang wanita dengan kondisi kepala bercucuran darah. Dari keterangan yang ada dalam video tersebut, korban diduga dianaya seorang oknum bidan di Kampung Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

Identitas korban diketahui berinisial R, seorang pedagang telur ayam yang biasa berdagang di Pasar Kampung Tanjung Jaya.

Menurut Lasmi, tetangga korban mengetahui kejadian tersebut setelah korban berteriak meminta tolong. Korban ditemukan sudah dalam keadaan kepala bersimbah darah dan terduduk di halaman rumah.

Korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Mulia Husada Bandar Jaya untuk mendapatkan pertolongan.

