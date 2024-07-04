Advertisement
HOME NEWS JATIM

Polisi Buru Kent Warga Malaysia Otak Pabrik Narkoba Terbesar di Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |03:34 WIB
Polisi Buru Kent Warga Malaysia Otak Pabrik Narkoba Terbesar di Malang
Konferensi pers Kabareskrim Polri terkait penggerebekan pabrik narkoba di Malang. (Foto: Avirista Midaada)
MALANG - Mabes Polri memburu pelaku pengendali pabrik narkoba terbesar di Malang yang merupakan jaringan internasional. Pabrik narkoba itu dikendalikan oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) Malaysia yang disebut bernama Kent.

WNA Malaysia itu lantas berkomunikasi dengan YC (23), FP (21), DA (24), AR (21), dan SS (28) seluruhnya warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang menjadi tersangka pabrik narkoba di rumah kontrakan Jalan Bukit Barisan Nomor 2, Kelurahan Gadingkasri, Kota Malang.

"Bahwa yang bersangkutan (WNA Malaysia) itu yang mengendalikan semua, yang memberikan tutorial untuk pembuatan ini, ini yang sekarang kita buru," ucap Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Wahyu Widada, saat konferensi pers di Kota Malang, pada Rabu (3/7/2024).

Dari WNA Malaysia itu kemudian ada beberapa orang di bawahnya yang bertugas merekrut dan menghubungkan hingga ke lima tersangka, termasuk tiga tersangka kurir atau pengedarnya yang terlebih dahulu diamankan di Apartemen Kalibata City, Bekasi, pada 29 Juni 2024 lalu.

"Mereka itu kan ada yang merekrut, antara yang di Malaysia tadi yang di warga negara asing, tadi dengan mereka yang tidak kenal, tapi karena ada yang merekrut di tengah-tengahnya," tuturnya.

Hal ini yang kini tengah didalami pihaknya bersama lintas instansi terkait. Saat ini petugas masih mengembangkan kasus pabrik narkoba terbesar di Indonesia di Malang, yang mampu memproduksi hingga 1,2 ton ganja sintetis, 4.000 butir pil ekstasi dan xanax yang merupakan jenis psikotropika.

"Ada orang-orang di tengah-tengah ini yang menjadi perantaranya, yang merekrut di sini, di sana jadi semacam mereka berusaha untuk memutus antara peracik, koki, dan juga dengan mereka yang mengedarkan di Jakarta pun itu orangnya juga mereka tidak saling kenal. Ini juga sedang kita lakukan pencarian pencarian," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah rumah yang terletak di Jalan Bukit Barisan No 2 Kecamatan Klojen Kota Malang digerebek polisi, Selasa (2/7/2024). Penggerebekan dilakukan oleh tim dari Bareskrim Mabes Polri dan Direktorat Bea Cukai pusat.

