Tak Hanya Ruang Dialog, Angela Sebut Politics Rebound Jadi Ajang Perindo Serap Aspirasi

JAKARTA - Tak hanya menjadi ruang dialog bagi anak muda terkait isu politik menyangkut kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada), Politics Rebound juga sengaja dimanfaatkan Partai Perindo untuk menyerap aspirasi sebelum akhirnya memutuskan calon kepala daerah (Cakada) yang didukung.

Hal ini disampaikan Ketua Harian DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo saat memberikan sambutan di pembukaan acara Politics Reborn vol 1 bertajuk 'Siapa Layak Pimpin Jakarta?' yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

"Tentunya kita harapkan, tidak hanya menjadi ruang gagasan, tetapi tadi bahwa ini bisa menjadi ruang aspirasi generasi muda yang bisa disalurkan melalui Partai perindo," kata Angela dalam sambutannya.

Dalam acara tersebut, Angela menyampaikan bahwa Partai Perindo mempunyai 381 kursi di 186 kabupaten/kota dan provinsi. Menyangkut topik kali ini, Perindo juga memiliki satu kursi di DKI Jakarta.