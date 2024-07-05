Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Ketua DPP Perindo Angela Tanoesoedibjo: Politics Rebound Diharapkan Jadi Wadah Dialog Anak Muda

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |21:02 WIB
Ketua DPP Perindo Angela Tanoesoedibjo: Politics Rebound Diharapkan Jadi Wadah Dialog Anak Muda
Ketua Harian DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo (foto: dok MPI/Aldi)
JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo membuka acara Politics Reborn vol 1 Partai Perindo dengan tajuk 'Siapa Layak Pimpin Jakarta?'. Acara ini digelar di MNC Conference Hall, iNews, Jumat (5/7/2024).

Dalam sambutannya, Angela menyampaikan bahwa Politics Reborn merupakan sebuah acara baru yang digagas Partai Perindo. Dia pun mengungkapkan maksud dan tujuan mengapa kegiatan ini digelar.

"Karena harapan kita ini bisa jadi wadah, dialog, diskusi, menambah wawasan dan silaturahmi tentunya terkait isu politik yang hangat di tanah air," kata Angela.

Oleh karena itu, Angela menyampaikan bahwa Partai Perindo merasa memiliki kepentingan untuk membuka ruang-ruang tersebut kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.

"Nah, kenapa itu penting? Karena, ya gimana pun juga, yang punya kepentingan untuk masa depan Indonesia, kita semua generasi muda," ujarnya.

Turut hadir menjadi narasumber dalam Politis Reborn vol 1 ini diantaranya; Ketua Politik Demokrasi PB HMI Bambang Irawan, Direktur ICRC Konsultan Politik Hadi Suprapto Rusli dan CEO Think Policy and Co-Head Sekretariat Bijak, Andhyta F. Utami.

(Awaludin)

      
