HOME NEWS NEWS

Angela Tanoesoedibjo: Perindo Dukung Cakada yang Berkomitmen Sejahterakan Masyarakat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |10:48 WIB
Angela Tanoesoedibjo: Perindo Dukung Cakada yang Berkomitmen Sejahterakan Masyarakat
Partai Perindo berikan surat rekomendasi dukungan ke Cakada di Pilkada 2024 (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) hadir dalam acara penyerahan rekomendasi dukungan kepada 37 Calon Kepala Daerah (Cakada) dan Calon Wakil Kepala Daerah (Cawakada) tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota di Aula Persatuan Indonesia Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 1 Juli 2024.

Hary Tanoe hadir didampingi Ketua Harian Nasional I DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo; Bendahara Umum (Bendum) DPP Perindo, Angkie Yudistia; Wakil Ketua Umum DPP Perindo, Michael V. Sianipar; Ketua DPP Bidang Politik dan Ideologi, Manik Marganamahendra; dan jajaran pengurus DPP dan DPD Partai Perindo.

Hadir pula sejumlah Cakada dan Cawakada kader internal Partai Perindo dari sejumlah wilayah untuk menerima surat rekomendasi diantaranya Cagub Papua Barat Daya, Gabriel Asem; Cabup Mimika, Maximus Tipagau; Cabup Tapanuli Utara, Jonius TP Hutabarat; Cabup Labuhan Batu Selatan, Ferry Syahputra; Cawabup Kutai Timur, Mahyunadi; Cabup Merauke, Hendrikus Mahuze; dan lainnya.

Acara diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya dilanjutkan Mars Partai Perindo. "Hari ini Partai Perindo menyatakan dukungan serentak tahap pertama kepada Calon Kepala Daerah di 37 wilayah di seluruh Indonesia," kata Angela Tanoesoedibjo dalam sambutannya.

Dia mengatakan Perindo menyerahkan dua rekomendasi untuk Pilgub Papua Barat Daya dan Pilgub Papua Selatan. "Serta 35 di tingkat Kabupaten/Kota," tambahnya.

