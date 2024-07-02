Foto-Foto Partai Perindo Berikan Dukungan kepada 37 Cakada di Pilkada 2024

JAKARTA - Partai Perindo menyatakan dukungan serentak tahap pertama kepada kepada 37 Calon Kepala Daerah (Cakada) dan Calon Wakil Kepala Daerah (Cawakada) tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota di sejumlah wilayah Indonesia untuk Pilkada 2024.

Dukungan tersebut berupa penyerahan rekomendasi yang diberikan langsung oleh Ketua Harian Nasional I DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo dan disaksikan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) di Aula Persatuan Indonesia Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 1 Juli 2024.

HT hadir didampingi Ketua Harian Nasional I DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo; Bendahara Umum (Bendum) DPP Perindo, Angkie Yudistia; Wakil Ketua Umum DPP Perindo, Michael V. Sianipar; Ketua DPP Bidang Politik dan Ideologi, Manik Marganamahendra; dan jajaran pengurus DPP dan DPD Partai Perindo.

(Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berikan surat rekomendasi dukungan ke Cakada)

"Partai Perindo menyatakan dukungan serentak tahap pertama kepada calon kepala daerah di 37 wilayah di seluruh Indonesia. 2 tingkat Provinsi Papua Barat daya, Papua Selatan, serta 35 di tingkat kabupaten kota," kata Angela.

Dia mengatakan bahwa sejak dibentuknya Tim Desk Pilkada DPP partai Perindo tanggal 6 Mei 2024 lalu. Pihaknya telah membuka komunikasi, verifikasi, dan seleksi terhadap calon kepala daerah di seluruh Indonesia secara bertahap.

(Calon Kepala Daerah terima surat rekomendasi dukungan dari Partai Perindo)