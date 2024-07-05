Kerajaan Arab Saudi Beri Kewarganegaraan Khusus untuk Sejumlah Ilmuwan hingga Artis

RIYADH - Kerajaan Arab Saudi memberikan kewarganegaraan Saudi kepada sejumlah ilmuwan, dokter medis, peneliti, inovator, wirausahawan, dan talenta terkemuka dengan keahlian dan spesialisasi unik.

Dikutip dari SPA, Pengumuman ini dibuat sejalan dengan keputusan Kerajaan yang dikeluarkan untuk memberikan kewarganegaraan Saudi kepada para ahli dan talenta global luar biasa dengan kompetensi unik di bidang agama, medis, ilmiah, budaya, olahraga, dan teknologi, yang berkontribusi terhadap pengembangan berbagai sektor di seluruh Kerajaan.

Hal tersebur dianggap sejalan untuk mendukung pencapaian visi 2030, yaitu menciptakan lingkungan yang menarik yang memungkinkan menarik, berinvestasi, dan mempertahankan pemikiran kreatif yang luar biasa.

Keputusan Kerajaan ini dikeluarkan sebagai perpanjangan dari kepentingan Kerajaan dalam menarik talenta-talenta terkemuka dengan kompetensi paling menonjol dan keahlian unik serta spesialisasi yang bidangnya merupakan tambahan kualitatif terhadap upaya Kerajaan di bidang pembangunan ekonomi, kesehatan, budaya, olahraga, dan inovasi.

Di mana dekrit kerajaan sebelumnya dikeluarkan pada tahun 2021 untuk memberikan kewarganegaraan Saudi kepada kelompok pertama yang terdiri dari orang-orang berbakat terpilih di bidang ini.

(Khafid Mardiyansyah)