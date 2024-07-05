Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Tembak Jatuh 32 Drone Rusia dalam Serangan Rusia Semalam

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |18:20 WIB
Ukraina Tembak Jatuh 32 Drone Rusia dalam Serangan Rusia Semalam
Ukraina tembak jatuh 32 drone Rusia dalam serangan semalam (Foto: Reuters)
A
A
A

UKRAINA - Pasukan Ukraina menjatuhkan semua drone Shahed rancangan Iran yang diluncurkan oleh Rusia dalam serangan semalam.

Komandan Angkatan Udara Ukraina, Mykola Oleschuk mengatakan pasukan Rusia meluncurkan 32 drone kamikaze ke Ukraina dari wilayah Kursk Rusia dan Primorsko-Akhtarsk di Krasnodar Krai.

Semua drone ini ditembak jatuh oleh pesawat tempur Ukraina, unit rudal antipesawat Angkatan Udara, kelompok penembak bergerak Angkatan Pertahanan Ukraina, dan unit peperangan elektronik.

“Pada malam hari, para pembela langit menembak jatuh 32 drone Shahed di wilayah Mykolaiv, Odesa, Kherson, Dnipropetrovsk, Kyiv, Chernihiv dan Cherkasy,” tulis Oleschuk melalui Telegram.

"Terima kasih atas hasil 100%! Bersama menuju kemenangan!,” ujarnya.

Moskow menggunakan drone Shahed secara ekstensif dalam perang di Ukraina. Rusia pertama kali dilaporkan menggunakan drone tersebut pada 13 September 2022, dan mengerahkannya untuk menyerang ibu kota Ukraina, Kyiv, dan infrastruktur penting negara tersebut, sehingga sering menyebabkan pemadaman listrik.

Pada bulan Desember, Ukraina mengatakan Rusia telah meluncurkan lebih dari 3.700 drone Shahed ke wilayahnya dalam 22 bulan sebelumnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia bermaksud untuk "menghabiskan" negaranya dengan serangan menggunakan kendaraan udara tak berawak (UAV).

Bulan lalu, serangan drone Ukraina di Krasnodar Krai selatan Rusia dilaporkan telah merusak pangkalan drone kamikaze Shahed Rusia. Ukraina sering menyerang pangkalan militer Rusia, dengan mengatakan bahwa pangkalan tersebut adalah sasaran sah dalam perang yang sedang berlangsung antara kedua negara.

Pasukan Ukraina juga melancarkan serangan pesawat tak berawak di kota Primorsko-Akhtarsk di Krasnodar Krai, dan di kota Rostov-on-Don di Rusia selatan.

