INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

150 Rumah di Lebak Terendam Banjir, Ketinggian Air Capai 80 Centimeter

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |03:30 WIB
150 Rumah di Lebak Terendam Banjir, Ketinggian Air Capai 80 Centimeter
Banjir rendam ratusan rumah di Lebak (Foto: MPI)
A
A
A

 

LEBAK - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak mencatat 150 rumah terendam banjir usai diguyur hujan deras disertai angin kencang, Kamis (4/7/2024). Lokasinya tersebar di Kecamatan Rangkasbitung.

Data sementara yang di-update BPBD itu juga mencatat ketinggian air yang merendam pemukiman warga mencapai 40 - 80 centimeter. Selain pemukiman, beberapa ruas jalan juga terendam.

"Memang banjir ini di Kecamatan Rangkasbitung saja, ada beberapa titik. Data sementara itu mencapai 150 rumah yang terdampak,"kata Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama saat dihubungi.

Menurut Febby, sampai saat ini relawan masih melakukan evakuasi khususnya di Palaton, Kelurahan Muara Ciujung Timur. "Masih ada beberapa titik yang tergenang, namun banyak juga yang sudah surut. Relawan masih di lokasi melakukan evakuasi,"tuturnya.

Halaman:
1 2
      
