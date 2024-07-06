Jokowi Harap Pompanisasi Tingkatkan Produktivitas Pertanian di Bantaeng

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pompanisasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di daerah.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat meninjau langsung pelaksanaan pemberian bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian di Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat 5 Juli 2024.

"Pompanisasi ini akan meningkatkan produktivitas. Petani tadi menyampaikan di sini hanya panen sekali padahal tanahnya subur karena airnya enggak ada, sehingga dengan pompa ini sudah nanam yang kedua. Nah kita harapkan nanti bisa masuk penanaman yang ketiga,” kata Presiden usai peninjauan.

BACA JUGA: Jokowi Soroti Potensi IKN Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian untuk Daerah Sekitar

Presiden juga menjelaskan bahwa pompanisasi ini juga sebagai upaya antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan kekeringan yang panjang di masa mendatang.

"Artinya dari 1 paling tidak minimal kedua, kalau bisa ketiga ini akan meningkatkan produktivitas beras kita secara nasional," kata Presiden.

Pompanisasi tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim global. "Arahnya ke sana dan juga untuk mengantisipasi kekeringan panjang yang terjadi di semua negara," kata Presiden.