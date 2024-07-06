Jokowi Soroti Potensi IKN Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian untuk Daerah Sekitar

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa potensi ekonomi sektor pertanian di daerah sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) akan meningkat signifikan seiring dengan perkembangan pembangunan.

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Selatan, Presiden Jokowi menyoroti permintaan masa depan dari IKN sebagai peluang menjanjikan bagi petani lokal dan produsen pertanian.

“Nanti kan ada demand, ada permintaan dari pasar baru yang namanya IKN tentu saja kalau ada kelebihan produksi beras di sini bisa dikirim ke IKN,” ujar Presiden usai meninjau program pompanisasi di Desa Layoa, Bantaeng, Jumat (5/7/2024).

Kehadiran IKN juga diprediksi akan meningkatkan permintaan untuk produk pertanian seperti beras, sayuran, dan bawang, yang dapat dengan mudah dipasok dari surplus yang diproduksi di daerah sekitar.

Sebagai contoh, Presiden mencatat bahwa jika ada kelebihan produksi bawang, yang saat ini dijual dengan harga yang menguntungkan, ini bisa dengan mudah ditransfer untuk memenuhi kebutuhan IKN.

“Ada kelebihan produksi sayur di sini bisa ditarik ke IKN, ada bawang merah tadi yang juga harganya baik sangat baik 30 ribu (per kg) bisa ditarik ke IKN,” lanjutnya.