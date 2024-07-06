Gempa M2,6 Guncang Poso Sulteng Dini Hari Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 2,6 mengguncang Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (6/7/2024), dini hari ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 01:06 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:2.6, 06-Jul-2024 01:06:32WIB, Lok:1.06LS, 120.98BT (44 km TimurLaut POSO-SULTENG), Kedlmn:16 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )