Gempa M3,5 Guncang Alor NTT Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,5 mengguncang Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (5/7/2024) malam.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 22:07 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.5, 05-Jul-2024 22:07:49WIB, Lok:8.85LS, 124.18BT (74 km BaratDaya ALOR-NTT), Kedlmn:78 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )