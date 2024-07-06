34 Warga Banyuwangi Dapat Operasi Gratis Bibir Sumbing, Katarak dan Hernia dari MNC Peduli

Head of CSR MNC Group Tengku Havid saat bakti sosial operasi gratis bibir sumbing, katarak, dan hernia oleh MNC Peduli di Banyuwangi (MNC Media)

BANYUWANGI - MNC Peduli kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kurang mampu dengan menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR).

Program ini memberikan operasi gratis bibir sumbing, katarak, dan hernia bagi 34 pasien yang belum memiliki asuransi kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Sakit Al-Huda, Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis 4 Juli 2024.

Head of CSR MNC Group Tengku Havid menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan agenda rutin MNC Peduli sebagai wujud kepedulian dan komitmen MNC Group dalam membantu warga kurang mampu di bidang kesehatan.

Kehadiran MNC Peduli di tengah masyarakat kurang mampu ini diharapkan dapat membantu para pasien kembali hidup sehat dan lebih produktif setelah menjalani operasi gratis ini,” ujar Tengku Havid.